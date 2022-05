Le parole di Joe Montemurro al termine di Juve Women-Sassuolo:



PUNTO DI SVOLTA - 'Diciamo che il periodo in cui vincemmo a Verona non giocando bene, ho visto che la squadra superava anche quelle difficoltà e ho pensato che la base c'era e dopo la Supercoppa abbiamo visto la vera forza della squadra. La maggior parte delle gare le abbiamo sempre controllate e anche questa è stata una crescita, non penso tanto avanti ma solo di partita in partita. Vogliamo continuare ad avere questa dominanza in Italia e speriamo di raggiungerla anche in Europa'.