, poco prima di Servette-Juve, parla a DAZN."E' uno step importante per il club. Per noi è stato importante raggiungere la fase a gironi, per noi è grande motivo di crescita. La squadra deve farlo e in Europa può farlo"."Abbiamo visto ciò che hanno fatto nelle ultime settimane, giocare per loro in casa può essere complicato. Serve per un livello di esperienza superiore? Sì, assolutamente, è un passo in avanti per noi aver raggiunto questa fase della qualificazione. Più esperienza avremo, più cresceremo"."Ambizioni? Andare il più lontano possibile. Il nostro club è sinonimo di vittoria, in ogni campo, maschile e femminile. Stiamo crescendo, stiamo imparando. Prima volta a questo livello. E faremo in modo di andare avanti".