di Marco Amato, inviato a Vinovo

PASSAGGIO DEL TURNO – "In questi giorni abbiamo avuto tutta la squadra a disposizione. Si è visto: abbiamo avuto un atteggiamento migliore, tenendo di più la palla e creando di più. Siamo sulla giusta strada".



FINALIZZAZIONE – "Dobbiamo essere più brave nell'ultimo passaggio, abbiamo creato 3-4 belle azioni. Dobbiamo continuare a lavorare".



CONDIZIONE FISICA – "Abbiamo fatto tanti discorsi con lo staff, col gruppo, sul perché del calo. Dobbiamo capire che abbiamo avuto un grande boom nei primi 6 mesi dell’anno quindi la stanchezza ci sta. Siamo rientrate nel periodo di Natale, che è stato difficile viste le tante positività al Covid. Questa settimana ci siamo allenate per la prima volta tutte insieme e l’atteggiamento era quello giusto".



NAZIONALI – "Le abbiamo preparate per le Nazionali (ride ndr). È un orgoglio, mando gli auguri a tutte loro. Speriamo che tornino col sorriso per continuare a crescere".



HURTIG – "Abbiamo preso una Hurtig molto stanca. Sono tre anni che non prende una piccola pausa: abbiamo provato a farlo nella sosta. Sta attraversando un periodo con tante pressioni, ha tante cose nella testa. È una giocatrice di livello internazionale: stiamo lavorando sulla continuità durante la partita".



GROSSO – "L'avete visto, riceve tra le linee, è sempre proiettata in avanti. Julia può essere una giocatrice importante non solo per la Juve ma anche a livello internazionale".