Le parole di Joeal termine diLA PARTITA - "Abbiamo avuto l'opportunità di fare delle rotazioni, dobbiamo aumentare il minutaggio. Partita difficile, erano molto basse abbiamo cercato di trovare soluzioni, ma è tutto positivo".CANTORE - "Complimenti, ha lavorato tanto, mi fa piacere farla partire dall'inizio. Deve trovare ritmo però sarà una giocatrice importante"CAMPIONATO - "Siamo ancora in fase di preparazione, cerchiamo di dare minutaggio a tutte. Se sperimenterò ancora? Vediamo in settimana come sono, valuteremo, sono contento di una rosa ampia per fare le scelte, bisogna anche cambiare se serve durante la gara"SERIE A - "Molto difficile le squadre hanno aumentato la rosa, sono organizzate. Quando giocano con la Juve danno qualcosa in più, dobbiamo reagire alla pressione, maturi per capire ogni gara. Con Como sarà difficile, sono neopromosse e vorranno dimostrare"LE NUOVE - "Sofia bene, Beerensteyn esplosiva, Sara con l'esperienza ha gestito la squadra, punto di partenza importante"GUNNARSDOTTIR - "Molto brava nel capire quando aumentare il ritmo e quando abbassarlo".PEDERSEN - "Cominciato come un crampo poi peggiorato un pochettino. Lenzini è pronta, l'abbiamo tenuta le abbiamo dato il tempo che ci vuole".