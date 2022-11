L'allenatore della Juve Women, Joe Montemurro, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di La7, dove ha analizzato la socnfitta subita contro la Roma.'Devo solo fare i complimenti alle mie ragazze per come hanno interpretato la gara. Le finali vanno così, i giallorossi hanno tirato i rigori meglio di noi. Le due opportunità create, il cambio di atteggiamento in partita: avevamo fatto abbastanza per portarla a casa, non ce l'abbiamo fatta. Sicuramente è una lezione importante, ma andiamo avanti. Ho molto orgoglio per il mio gruppo di lavoro, che ha fatto performance importanti contro squadre fortissime a livello europeo'.