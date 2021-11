Mister Montemurro ha presentato Juventus Women-Wolfsburg di Champions League anche ai microfoni di JTV: "Affronteremo una squadra rinomata nel calcio femminile, molto fisica e organizzata e fortissima nelle ripartenze. Ci aspettiamo una partita molto difficile ed è proprio per confrontarci con le migliori avversarie che siamo qua in Champions. Sia loro che il Chelsea sono di altissima qualità e nel nostro cammino è importante sfidare queste big per valutare a che punto siamo e in cosa dobbiamo migliorare".

RISPETTO AL CHELSEA - "Sarà una preparazione un po' diversa. Wolfsburg e Chelsea giocano in modo assai differente. Contrariamente alle Blues che hanno grandi individualità a fare la differenza, la formazione tedesca ha come punto di forza l'equilibrio, qualsiasi undici titolare schierino è molto forte".

L'IMPORTANZA DEI 3 PUNTI - "In un girone devi fare più punti possibile, non posso dire peso e non peso... Affrontiamo la partita col sorriso e la serenità di dover fare il nostro gioco e misurarci con un'altra bella serata".

L'ALLIANZ STADIUM - "Speriamo in un'altra bella serata come quella col Chelsea".