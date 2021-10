, allenatore della, ha commentato a JTV la sconfitta contro il Chelsea in: "Il calcio è così, ma io sono molto orgoglioso delle ragazze. Davvero una delle serate migliori della mia carriera, ringrazio le ragazze e lo staff per la bella prestazione. Ho visto un bello spettacolo, e spero anche i tifosi. C'è ancora da lavorare tanto, ma abbiamo dimostrato che col lavoro durante la settimana e nelle numerose partite giocate abbiamo già alzato il livello. Questo è un punto di partenza e possiamo andare avanti! Quando siamo davanti alla porta, dobbiamo metterla dentro innanzitutto. Inoltre quando recuperiamo palla dobbiamo capire i momenti, quando rallentare e quando forzare. E quello viene con l'esperienza, giocando più gare a questi livelli. Questa Juve ha capito bene tutti i ruoli, il Chelsea ha trovato poche soluzioni, tatticamente mettiamo in difficoltà le avversarie giocando pure un buon calcio. I primi 10 minuti mi chiedevo quasi dove fossi, qui all'Allianz Stadium stavo vivendo un sogno".