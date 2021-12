Mister Joe Montemurro parla a JTV alla vigilia di Juventus Women-Servette di domani sera all'Allianz Stadium: "Voglio una squadra umile, che approcci la partita capendo che c’è ancora lavoro da fare e che nulla è completo."Il lavoro delle ragazze per arrivare qui in questa condizione è stato fenomenale e fondamentale. Farlo in un gruppo è difficile, è stato un gran lavoro da parte di tutti. Ce lo siamo meritati e domani saremo qui per fare la storia"."Cerco di non mettere pressione alle ragazze. Ovviamente ce n'è, ma cerco di andare avanti normalmente, tenendo il gruppo leggero e facendole divertire durante gli allenamenti. Conosciamo il nostro obiettivo, non serve che vada io a mettere pressione"."Posso solamente ringraziare la società perché mette a disposizione questo palcoscenico per mostrare la crescita non solo della nostra squadra, ma di tutto il calcio femminile".