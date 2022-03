Le parole di coach Montemurro a Juventus Tv, prima del fischio d'inizio di Lione-Juventus Women:



PRIMA DELLA PARTITA - "Cosa ho detto? Ho detto alla squadra di godersi la partita, è un’occasione che speriamo possa avere un seguito in futuro ma vogliamo giocarci la gara e godercela. Voglio che le mie ragazze diano tutto e che cerchino di sfruttare tutti i 90 minuti: non posso chiedere di più"



A COSA PENSA - "Sto pensando ad alcuni dettagli che potrebbero essere importanti, ma voglio vedere come andrà la partita e sperare in bene"



LENZINI - "L’abbiamo visto in più occasioni, lei in fase difensiva ci dà sicurezza e più soluzioni. Abbiamo un difensore che può fare ripartenze e tenere la marcatura in maniera solida"



LIONE - "Loro devono fare due gol e vorranno farlo nel più breve tempo possibile. Noi dobbiamo aspettare e sapere soffrire come gruppo, non individualmente"