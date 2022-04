Le parole di Joe Montemurro a Juventus Tv:



"Nella prima mezz’ora ci siamo ritrovati a fare il tipo di partita che ci aspettavamo. Abbiamo avuto qualche opportunità, loro avevano più occasioni come è normale che fosse. Quando hanno segnato è stato un peccato: più si andava avanti e più diventava difficile per loro. Dopo il primo gol abbiamo abbassato la testa, è stato un dispiacere. Venivamo da una buona gara fino a quel punto, ma a questo livello sono questi episodi a fare la differenza. Con le giocatrici che hanno non puoi sbagliare. Il campo dice la verità. Ho visto una Juve che quando ha il coraggio di giocare gioca, quando deve soffrire soffre ma come gruppo. Ho visto una squadra in grande crescita, che mette un pezzo in più dopo ogni partita. Dopo la partita ho detto che se vogliamo ritornare qua dobbiamo vincere il campionato. Noi possiamo giocare la Champions solo attraverso le qualificazioni, non abbiamo il privilegio come il Lione di accedere direttamente. Dobbiamo vincere in campionato".