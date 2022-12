Le parole di Joea Juventus Tv:CONTRO LO ZURIGO - "Questa squadra fa il suo lavoro. Parla il campo. Stasera era importante la prestazione. Sono arrivati i gol che volevamo con la prestazione. Abbiamo mandato un messaggio a tutti: siamo qui".PASSO AVANTI - "Queste sono le partite più importanti, che sulla carta bisognerebbe vincere. Loro sono venute qui senza avere nulla da perdere, sono venute tranquille per fare una partita per non uscire dal gruppo senza punti. Qui si vede la forza della squadra. Con le big vuoi fare grandi cose e c’è una diversa mentalità. È tutto da giocare ora".CONTRO L'ARSENAL - "Io ho visto una squadra molto in crescita nel gioco, molto matura rispetto all’anno scorso. Siamo in crescita, dobbiamo lavorare ancora molto".