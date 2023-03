, a DAZN, parla così della situazione in Turchia."Qui c'è stata un'apocalisse, quasi da film. Ci sono centinaia di migliaia di persone senza casa. Ad Adana ci sono decine di migliaia di sfollati, è un dramma generale. Mancano le prime necessità. In alcune città è difficile arrivare. Attorno alla squadra di lavoratori, le persone vere e bisognose, rimaste quasi tutti senza casa, noi abbiamo fatto tanto come club e personalmente. Stando lì è nata l'esigenza di vedere qualcosa di più, mi piacerebbe portare un ulteriore contributo dall'Italia. Ciro è stato tra coloro che mi hanno aiutato da subito. Ha una bellissima associazione con Fabio e Paolo Cannavaro. Ora la vivo fortemente, sento il bisogno di aiutare le persone. Da vicino sembra tutto surreale, non vero, incredibile".