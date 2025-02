Montella su Yildiz: 'È un talento straordinario, ma deve migliorare in tante cose. La sua stagione...'

Getty Images

Domani sarà il giorno del derby d'Italia, una partita che di certo non ha bisogno di presentazioni. La gara contro l'Inter è tra le più sentite per tutto l'ambiente bianconero, a cominciare direttamente dalla squadra: è anche per questo che Thiago Motta ha voluto portare a cena l'intero gruppo in vista di un match di grande importanza.Volgendo lo sguardo all'ultimo Juventus-Inter, la mente non può che andare ae alla sua doppietta, che aveva permesso di riacciuffare il pareggio in rimonta. Da allora è passato tanto tempo, e non solo quello. Sono passati gli infortuni, tante parole, rabbia e molto altro: la stagione della Juve ha assunto, e il turco non è di certo escluso.

Le parole di Montella su Yildiz e la Juventus

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport,, commissario tecnico della Turchia, ha affrontato il tema derby d'Italia, soffermandosi sui due protagonisti del match che giocano nella sua nazionale: oltre a Yildiz, infatti, c'è anche'Mi aspettavo di più, perché stimo molto Thiago Motta come tecnico. Ha dovuto però fare i conti con parecchi infortuni tutti insieme, che hanno penalizzato giocatori da cui era lecito attendersi di più'.'Fin qui è stata positiva. Ha giocato tanto e mostrato le sue enormi qualità. È un talento straordinario, ha solo 19 anni, e giocare nella Juve pesa. Non si può pretendere che abbia già la continuità di un veterano. Lui sa fare tante cose, compreso rincorrere l'avversario, ma deve migliorare in tante altre'.'Deve determinare di più a livello di goal e assist. Avere maggiore cattiveria negli ultimi 16 metri: fare anche i goal sporchi. Ma è un giocatore bello da vedere che può giocare da esterno come in Nazionale, seconda punta o trequartista. Io sono soddisfatto della sua crescita'.