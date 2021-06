Vincenzo Montella, a Sky Sport, ha parlato di Donnarumma e della scelta Psg: "Un grandissimo portiere, diventerà il migliore al mondo nei prossimi anni. Se me l'avessi detto qualche anno fa, ti avrei detto di sì. Il Psg, a livello di Champions, è davanti al Milan. Ma il Milan ha una storia superiore al Psg. E' un discorso di ambizione, ma soprattutto a quell'età si è ferocemente ambiziosi. Non è un discorso economico, i due contratti non fanno differenza".