Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport del futuro di Federico Chiesa: "Io non ho sentito pubblicamente, ufficialmente da parte di Chiesa o del suo entourage una presa di posizione in questo senso. Non so se il mondo dei media è pre-informato su quello che dirà Chiesa. E' un giocatore della Fiorentina e non ho elementi per pensare diversamente. Parlarci? Se ci si parlerà lo si farà come con tutti i calciatori".