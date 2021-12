Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Radio 1, l'ex allenatore - tra le altre - di Fiorentina e Milan,, ha parlato della lotta scudetto e delle speranze rimonta della Juventus. "La Serie A si è livellata molto, mi aspettavo questo campionato avvincente lassù in alto. Non c'è più la Juve che negli ultimi anni era più forte nettamente come organico: se mi sorprende che sia a -11? Sì, ma nella sua storia ci ha abituato a rimontare. Certo, quattro squadre sono difficili da rimontare, ma magari ci sorprenderà".