Vincenzo Montella, ct della Turchia, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Kenan Yildiz. Con lui, il classe 2005 ha esordito in nazionale e adesso Kenan punta ad essere convocato anche per l'europeo: "Dove può arrivare? Ovunque. Deve completarsi, ma ha grandi potenzialità e la Juve è l’ideale per spiccare il volo. Ha mezzi importanti: guardate il primo controllo, sempre orientato verso la porta avversaria". Yildiz rinnoverà con la Juventus fino ala 2028, a dimostrazione di come la società punti sul giocatore per il futuro.