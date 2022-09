ex allenatore di Milan, Fiorentina e Sampdoria, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Il tecnico dell'Adana Demirspor ha affrontato alcuni temi legati al campionato tra cui il momento complicato di Juventus e Inter: "Non immaginavoma c'è tempo per recuperare, perché le rose sono ricche". Montella quindi crede nella ripresa dei bianconeri, che sono chiamati a dare risposte sul campo già a partite dalla prossima sfida contro il Bologna e poi quella successiva in Champions League contro il Maccabi.