Due punti in nove partite di campionato, una sconfitta in Coppa Italia e una sola vittoria contro una squadra di serie C: il Monza, anche parecchio sofferta. E' il magro bottino di Montella da allenatore della Fiorentina, da metà aprile ad oggi. Non vince mai e perde quasi sempre, questo il verdetto. La Fiorentina lo scorso anno è stata a un passo dalla retrocessione, evitata grazie a un pareggio contro il Genoa, che molti hanno definito un bel biscotto. L’ultima sua vittoria in campionato risale al 3 marzo 2018, nella Liga alla guida del Siviglia. Mai vincente nel 2019, con la Fiorentina che non vince in casa addirittura dal 16 dicembre 2018. Montella non ha mai vinto nell'anno in corso: e ora c'è la Juve.