Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, ha parlato così in conferenza stampa: la sua Viola ha giocato contro il Perugia, vincendo per 1-0 l'amichevole. Di seguito, le sue parole: "Il ritorno alla vittoria? Quello che chiedo è di avere tempo per lavorare: ancora tutti insieme non abbiamo fatto un allenamento tutti insieme. Non mi preoccupa se abbiamo perso due partite, col tempo ci riprenderemo. La gara contro la Juve? È presto per parlarne, perché sennò ci arrivi consumato di energie. Tra un po’ ci penseremo intensamente, per adesso cerchiamo di crescere come condizione fisica. Poi prepareremo la partita in due giorni, che nel calcio moderno possono essere anche sufficienti. Il problema è che i giocatori non si conoscono ancora”.