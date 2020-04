1









Vincenzo Montella, ex tecnico della Fiorentina e attaccante della Roma, ha parlato a Sky Sport di Paulo Dybala. Ecco le sue dichiarazioni: “Quando ero a Catania Lo Monaco mi disse che aveva trovato in Argentina un giocatore con le mie caratteristiche. Purtroppo costava già tanto e non siamo riusciti a comprarlo. Totti o Del Piero? Bella domanda. Ho avuto il privilegio di giocare con Francesco per tanti anni, con Alex ci siamo incontrati in Nazionale". Paulo Dybala era già sotto la lente di ingrandimento degli osservatori del campionato italiano, ai tempi del Catania. Un talento puro, già diverso tempo fa.