Il nuovo commissario tecnico della Nazionale turca è Vincenzo Montella. Una novità che può interessare anche la Juve. Il motivo è legato anche se è protagonista con le formazioni giovanili della Turchia. Montella, avrà un occhio particolare per i giocatori turchi che giocano in Italia e potrebbe chiamare il talento bianconero già per i prossimi impegni.Una mossa anche "politica", perché come riferisce Tuttosportquesto significa che ha la possibilità di scegliere tra due selezioni, non avendo ancora esordito con una Nazionale maggiore. Al momento, la nazionale tedesca non ha mostrato grande interesse nei suoi confronti. Da considerare però che anche la Germania presto annuncerà il suo nuovo allenatore, ovvero Nagelsmann. Scenari che cambiano quindi, con il ragazzo che per il momento è tranquillo, in attesa di capire come si evolverà la situazione.