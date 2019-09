Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro l'Atalanta: "Ogni gara va analizzata nella giusta maniera, ad oggi stiamo continuando il nostro percorso, ma ancora è lungo. Non dobbiamo farci condizionare nei giudizi da quello che è stato il finale della scorsa stagione. Mi mancano i punti, come mancano alla squadra, vogliamo farli e aprire un nuovo percorso".



SULLA FORMAZIONE - "Nella scorsa partita è stata determinata dall’incontro, a posteriori ho rischiato tanto, perché se le cose fossero andate male, ne avrei pagate le conseguenze. Adesso è difficile cambiare, dopo la prestazione contro la Juve, abbiamo trovato quello cercavamo. Ho risorse importanti e mi piacerebbe sfruttarle tutte".



SU CHIESA - "Metterlo sulla linea dei cinque è una possibilità, perché in caso di necessità di attaccanti e di gol potrebbe essere una risorsa per noi".