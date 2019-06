Rocco Commisso, in diretta da New York per Sky Sport, ha parlato della questione Chiesa, che - ribadiamo - ha già un accordo con la Juventus per la prossima stagione: "Non ho parlato con il padre, né con il figlio - le sue parole -. Forse Montella sa più di me". Patata bollente che è passata subito al tecnico, presente anch'egli nella meravigliosa Times Square. Ecco le parole di Montella: "Non ho parlato con nessuno, non sapevo se avrei potuto farlo. E' un giocatore fortissimo, che si deve ancora completare. E' una fortuna per il ragazzo e per me che l'alleno. Tecnicamente per me è confermatissimo".