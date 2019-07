Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, ha parlato direttamente dal ritiro negli States in cui si trova la squadra viola. Durante la conferenza stampa in vista della gara con il Benfica, il 25, valevole per l'ICC, l'allenatore campano ha parlato anche di Federico Chiesa, svelando un retroscena contrattuale per cui, a prescindere dalla volontà del giocatore, deve scendere in campo obbligatoriamente.



LE PAROLE - "Chiesa? Ho scoperto che per contratto deve giocare perciò avrà modo di scendere in campo contro il Benfica. Quanto allo sguardo posso dire che io l'ho sempre visto come al solito e sono convinto che anche voi lo vedete tutto sommato normale. Anche durante la stagione aveva questo tipo di sguardo, non ci vedo nulla di strano".