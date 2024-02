Le parole di Vincenzoa Dazn:- Un calciatore di grande avvenire. Ha fatto intravedere di poter diventare un campione, la differenza tra fare intravedere e diventarlo nella continuità è diverso. Dalla sua ha l’età, una società abituata a far crescere i campioni. Lui mi sembra serio e quadrato con la voglia di crescere sempre.– Lautaro sorprendente, cambiano i partner e lui migliora. Dusan può migliorare ancora tanto, ha sempre fame, voglia di migliorare, non si accontenta mai. Deve migliorare la gestione della partita per diventare uno dei migliori.