In un'intervista concessa a SportWeek, Vincenzo Montella ha parlato di Manuel Locatelli, giocatore che ha allenato al Milan e che domani sfiderà il suo passato con la maglia bianconera indosso.COSA HA VISTO IN LUI - "Un centrocampista di grande qualità e di ottime prospettive, completo, capace di giocare a testa alta e di lanciare la palla con precisione a sessanta metri, dotato di buona personalità, capace di fare le due fasi. In quella stagione mise insieme 25 presenze in campionato e crebbe tanto in continuità, nella gestione delle forze durante la partita Sono contento della carriera che sta facendo, ma avevo pochi dubbi al riguardo"PRONTO PER LA JUVE? - "Sì. In una squadra come la Juve conta solo la vittoria, e questo può aiutarlo a esprimersi al massimo. Soprattutto, può aiutarlo il fatto di giocare con compagni forti. Lui ha visione di gioco ed è cresciuto tantissimo nella gestione, anche emotiva della partita"