Come racconta Gazzetta, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa hanno giocato insieme alla Fiorentina. Soprattutto, sono i due giocatori chiave per il futuro della Juventus: l’attacco intorno a loro potrebbe anche cambiare completamente, ma Dusan e Federico non si discutono. Ieri il 7 e il 22 erano assieme a Montecarlo a vedere il Gran Premio di F1, come da ampia documentazione social. Chiesa, ad esempio, ha postato foto con il compagno d’attacco, con Nathan Falco Briatore e con Khaby Lame. In autunno giocheranno la loro prima gara insieme per la Juve.