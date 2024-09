Lain Puglia come ladei "grandi" a Empoli. 0-0 il risultato finale del match odierno della seconda squadra bianconera contro il, che non ha regalato grosse emozioni nonostante l'espulsione che ha lasciato in inferiorità numerica i padroni di casa dal 76' in poi, dunque per oltre venti minuti considerando che il recupero si è allungato fino al 90'. Scarse le occasioni per i bianconeri, che sono andati vicini al goal solo al 37' cone poi al 62' con Cosimo Marco Da Graca. Ancora un punto, dunque, per i ragazzi di Paolo Montero, ora a quota quattro in classifica alla quarta giornata di Serie C.