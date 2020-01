Your browser does not support iframes.

L'ultima 'preda' di Ronaldo? La bellissima Monifa Jansen. Come riporta Calciomercato.com, sono in tante ad avere un'autentica passione per lui. Fra le fan dichiarate c'è anche la modella Monifa Jansen. Modella dal fisico tutto curve, è stata Miss Universo Curacao nel 2012 e più volte in passato ha dichiarato quanto sia importante Ronaldo per il Portogallo, nazionale per cui fa un tifo sfegatato.



