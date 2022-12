Anche Dusansi è sbloccato alin Qatar. Gli basta meno di un tempo della gara contro la Svizzera per lanciare in porta il suo secondo pallone toccato. Dopo un avvio di gara in sordina per il numero 9 della Juventus è poi l'autore del gol che ribalta il match. Dopo il vantaggio della Svizzera con Shaqiri prima Mitrovic e poi Vlahovic ribaltano la gara per il momentaneo 2-1. Di seguito il video della rete dell'ex attaccante della Fiorentina.