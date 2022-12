Non è bastata la rete messa a segno da Dusan Vlahovic per regalare il passaggio agli ottavi del Mondiale alla sua Serbia. L'attaccante della Juventus dopo 34 minuti di gara ha toccato il suo primo pallone e poco è bastato per trasformarlo in oro con una perla di mancino che ha superato l'estremo difensore della Svizzera. Si è trattato della prima rete nel campionato del mondo per il bomber della Juve. Però Dusan ha dovuto lasciare il campo dopo 54 minuti di gara, richiamato in panchina dal CT, forse in virtù dei recenti problemi fisici.



KOSTIC - Prestazione incolore invece quella di Filip Kostic, rimasto in campo per l'intera durata del match ma mai incisivo, nessun assist porta la sua firma. Tra la Svizzera che vola agli ottavi di finale però c'era in campo Denis Zakaria, centrocampista di proprietà della Juve ma momentaneamente in prestito al Chelsea.



BREMER - Esordio al Mondiale amaro, seppur parzialmente, per Gleison Bremer. Il brasiliano è uscito sconfitto nella sfida persa per 1-0 contro il Camerun. Sconfitta per indolore visto che i verdeoro erano già qualificati agli ottavi di finale.