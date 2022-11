Altro giro, altra corsa per Weston, che alle 20.00 torna in campo per la seconda partita deldegli, dopo il pareggio di lunedì contro il Galles. Avversaria di oggi l', uscita vittoriosa per 6 a 2 dal primo match del girone contro l'Iran che in mattinata ha sconfitto la squadra di Aaron Ramsey e compagni per 2 a 0, guadagnando il suo primo punto. Il centrocampista della, uscito anzitempo dal campo nella prima gara a causa di un fastidio muscolare, è pronto a partire ancora una volta dal primo minuto.: Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Mount, Bellingham, Rice; Saka, Kane, Sterling. Ct: Southgate: Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Wright, Pulisic. Ct: Berhalter