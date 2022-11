È Westonil primo giocatore dellaa scendere in campo alin Qatar. Il centrocampista degliè pronto a fare il suo esordio nella competizione iridata contro ildell'ex bianconero Aaron, nella seconda gara del gruppo B dopo la sfida pomeridiana tra Inghilterra e Iran (6-2 il risultato finale). Fischio d'inizio del match alle 20.00.: Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; Musah, Adams, McKennie; Pulisic, Weah, Sargent. All. Berhalter: Hennessey; Ampadu, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Morrell, Williams; Bale, Wilson, James. All. Page