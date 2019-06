Dopo aver eliminato il Mali nei quarti di finale per 4-2, è tempo di semifinali per l'Italia Under 20 ai Mondiali di categoria. L'avversario di fronte ai giovani azzurri è di quelli impegnativi: si tratta dell'Ucraina, favorita per la vittoria a questo punto della competizione. Gli uomini di Paolo Nicolato, però, non temono alcun avversario dopo quanto mostrato fin qui in un Mondiale da ricordare. Per scrivere la storia, però, serve battere l'Ucraina e volare in finale.



Fischio d'inizio alle ore 17.30: seguite Ucraina-Italia Under 20 su ilBiancoNero.com



UCRAINA-ITALIA 0-0 LIVE

UCRAINA (5-4-1): Lunin; Konoplia, Beskorovainyi, Bondar, Popov, Korniienko; Buletsa, Chekh, Dryshliuk, Kashchuk; Sikan .

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi (46' Alberico), Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Scamacca, Pinamonti.

NOTE: ammonito Sikan (U)



LA CRONACA



46' - Alberico per l'infortunato Frattesi nell'Italia.



45' - Termina il primo tempo.



36' - Gran punizione di Buletsa dalla distanza. altrettanto grande la risposta di Plizzari che neutralizza il tiro.



25' - Sikan rischia il secondo giallo, entrando in ritardo su Plizzari. L'arbitro fa proseguire.



20' - Sikan di testa, palla neutralizzata da Plizzari. Ucraina molto meglio finora.



1' - Inizia la partita. Subito ammonito Sikan nell'Ucraina.