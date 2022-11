La Francia già qualificata agli ottavi per cementare il primo posto in classifica e la Tunisia per mantenere vive le residue speranze di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta con un occhio interessato alla sfida fra Australia e Danimarca.LE FORMAZIONI UFFICIALITunisia (3-4-3): Dahmen; Ghandri, Talbi, Meriah; Kechrida, Maaloul, Skhiri, Laidouni; Ben Slimane, Ben Romdhane, Khazri.Francia (4-2-3-1): Mandanda; Disasi, Varane, Konaté, Camavinga; Tchouaméni, Fofana; Guendouzi, Veretout, Coman; Kolo Muani..