Un grande Wojciechquello visto questo pomeriggio nel match tra. Il portiere della, parando ilche ha consentito alla sua Nazionale di conservare il vantaggio, ha anche contribuito a un piccolo record: come riferito da Opta, infatti, l'estremo difensore bianconero è il terzo a bloccare un penalty e a mantenere la porta inviolata in un match di questo(insieme a Thibaute Guillermo), già il massimo in una singola edizione del torneo dal 1966.