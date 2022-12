Questa sera si disputerà la prima semifinale dei Mondiali tra l'Argentina e la Croazia, con la vincente che andrà a sfidare nella finalssima quella che avrà la meglio nell'altra sfida di domani tra Marocco e Francia. Il ct argentino Scaloni potrebbe affidarsi ad Angel Di Maria per battere i vice campioni in carica, con il Fideo che sembra essere rientrato dai problemi muscolari e quindi pronto a scendere in campo dal primo minuto.