Non solo Germania e Costa Rica, per cui è ancora tutto aperto. In campo questa sera dalle 20.00 anche, con la squadra di Luis Enrique determinata a guadagnarsi il primo posto nel girone e quella nipponica, al momento seconda a quota tre punti, a caccia di una vittoria per tenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi del, dopo il successo contro la selezione di Flick alla prima giornata. In campo dal primo minuto anche un ex Juve, Alvaro: Simon; Azpilicueta, Rodri, Pau Lopez, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Williams, Morata, Olmo. All.: Luis Enrique.: Gonda; Itakura, Yoshida, Taniguchi, Nagatomo; Morita, Tanaka; Kubo, Kamada, Ito; Maeda. All,: Moriyasu.