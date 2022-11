Già alla sfida del dentro o fuori, alla seconda giornata del Mondiale in Qatar 2022. La Germania di Hans Flick non può sbagliare. di fronte però c'è la Spagna di Luis Enrique, reduce dalla goleada inferta alla Costa Rica e vogliosa di chiudere i conti per il passaggio agli ottavi, con una giornata di anticipo e da prima in classifica.Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo.Germania (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Gundogan, Musiala; Muller.