Intervenuto in conferenza stampa, il calciatore svizzero Shaqiri ha parlato anche della sfida contro il Portogallo, soffermandosi sulla presenza di CR7.'È uno dei migliori giocatori al mondo, insieme a Messi. È un giocatore che può segnare in ogni secondo. Ha l’esperienza che serve e tutti sanno quanto sia importante per il Portogallo. Dobbiamo badare anche agli altri giocatori, ovviamente, non c’è solo Ronaldo: hanno un’ottima squadra, servirà una grande prestazione da parte di tutti. Non abbiamo dei Cristiano in squadra, abbiamo bisogno di tutta la squadra per vincere'.