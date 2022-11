Laè pronta a tornare in campo: è la sfida contro ilad aprire, alle 11.00 di oggi, la seconda giornata del gruppo G alin Qatar, con entrambe le formazioni reduci da una sconfitta nella gara d'esordio. La squadra del CT Dragan Stojkovic ha preso due gol dal Brasile, mentre quella africana è stata sconfitta dalla Svizzera: chi perde oggi, quindi, rischia di rimanere fuori dal torneo, un pareggio potrebbe servire a poco. Riflettori accesi, in particolare, su Dusane Filip. Segui il match in diretta!: Epassy; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Hongla, Anguissa, Malong; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko-Ekambi. Ct: Song.: V. Milinkovic-Savic; Pavlovic, Milenkovic, Veljkovic; Zivkovic, Lukic, Maksimovic, Kostic; Tadic, S. Milinkovic-Savic; Mitrovic. Ct: Stojkovic