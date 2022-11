Alle 17 si disputa la seconda gara della prima giornata del Gruppo A: all'Al Thumama Stadium di Doha esordio per l'Olanda di Louis van Gaal, grande favorita del raggruppamento, che affronta il Senegal di Aliou Cissè, campione d'Africa in gara ma privo dell'infortunato Sadio Mané, stella della squadra che non parteciperà al torneo. In campo dal primo minuto l'ex Juventus Matthijs de Ligt.LE FORMAZIONI UFFICIALISENEGAL (4-3-3): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cissè, Diallo; Kouyaté, N. Mendy, Gueye; Diatta, Dia, I. Sarr.OLANDA (3-4-1-2): Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, F. De Jong, Blind; Gakpo; Janssen, Bergwijn.