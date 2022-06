Purtroppo sarà un Mondiale senza l'Italia in campo. Ecco allora che la Rai proverà a porre rimedio, puntando due grandi protagonisti del presente e del passato azzurro e offrendo loro la possibilità di commentare i match per la rete nazionale: Francesco Totti e Roberto Mancini. L'ha annunciato la direttrice di Rai Sport, Alessandra De Stefano, nel corso della presentazione dei palinsesti della prossima stagione: "Mi piacerebbe avere Francesco Totti con noi a commentare il Mondiale del Qatar. E non sarebbe male avere da Coverciano anche il c.t. Roberto Mancini e i suoi azzurri nell’analisi tecnica o pure alla moviola. Proverò a parlarne anche con il presidente federale Gabriele Gravina".