È il match tra i padroni di casa dele l'ad aprire la tanto attesa (e discussa) edizione 2022 deidi calcio, che hanno preso il via nel pomeriggio di oggi con la sfavillante cerimonia d'apertura in attesa, appunto, della sfida inaugurale in programma alle 17.00 all'di Al Khor. Grande assente l'Italia, rappresentata però nella partita d'esordio dall'arbitro Daniele Orsato. Ben 11, invece, i giocatori della Juve che scenderanno in campo per difendere i colori delle rispettive Nazionali."Abbiamo profuso tutti i nostri sforzi per il bene dell'umanità, è arrivato il giorno che tutti aspettavamo", le parole pronunciate poco fa dall'emiro. "Per i prossimi 28 giorni seguiremo il torneo con una umana e civile comunicazione, è bello che che i popoli mettano davanti ciò che li divide ma mettano al centro ciò che li unisce. Spero siano giorni che possano ispirare bontà e speranza. Benvenuti e buona fortuna a tutti".: Alsheeb; Pedro Miguel, Hassan, Ahmed, Hisham, Khoukhi; Hatem, Alhaydos, Boudiaf; Afif, Ali. Allenatore: Sanchez.: Galindez; A. Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Plata, Mendez, Caicedo, Ibarra; Valencia, Estrada. Allenatore: Alfaro.