Il Primo ministro del Qatar, ​lo sceicco Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, ha annunciato che il vaccino anti-Covid sarà prerequisito obbligatorio per i tifosi che raggiungeranno il paese asiatico per assistere ai Mondiali del 2022: "Quando la data del Mondiale sarà resa nota, molti Paesi del mondo avranno vaccinato e immunizzato i loro cittadini. Vista la possibilità che alcuni Paesi non riusciranno a vaccinare tutti i loro cittadini, il Qatar non permetterà ai tifosi di accedere agli stadi senza aver ricevuto una completa vaccinazione contro il virus. Stiamo trattando con un'azienda farmaceutica per fornire un milione di dosi di vaccino contro il coronavirus per l'immunizzazione di coloro che verranno al Mondiale. Il nostro primo obiettivo nel vaccinare i non vaccinati è proteggere la salute dei cittadini e dei residenti". Queste le dichiarazioni riportate da Associated Press.