Niente conferenza stampa quest'oggi per Cristiano, alla vigilia della sfida contro il Ghana. Ilha infatti comunicato che insieme al commissario tecnico risponderà alle domande dei giornalisti il centrocampista, ormai suo ex compagno di squadra al. L'ex, ufficialmente "disoccupato" dopo la rescissione con i Red Devils, è l'unico capitano che non presenterà le sfide in programma giovedì: tutti gli altri - Thiago Silva, Diego Godin, Andre Ayew, Dusan Tadic e Granit Xhaka - parleranno regolarmente nel corso della giornata.