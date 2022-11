In questi istanti si sta disputando il secondo turno dei Mondiali in Qatar tra ladi Szczesny e Milik e l'. Ecco di seguito le formazioni delle due squadre e la diretta in tempo reale del match.: Szczesny; Bereszynski, Glik, Kiwior; Cash, Bielik, Krychowiak, Frankowski; Zielinski; Milik, Lewandowski. Allenatore: Michniewicz: Al Owais; Saud Abdulhamid, Al Amri, Al Bulayhi, Al Breik; Al Malki; Feras Al Buraikan, Al Naji, Kanno, Al Dawsari; Al Shehri. Allenatore: Renard.