Sta accadendo di tutto nel secondo quarto di finale ai Mondiali in Qatar, con Argentina e Olanda che stanno dando vita ad una gara ricca di colpi di sceni. I sudamericani conducevano infatti per 0-2 fino a circa 10 minuti dal termine, grazie alle reti di Messi e Molina che facevano già pregustare l'accesso alle semifinali. Ma la doppietta inaspettata di Weghorst ha rimesso gli olanedesi in carreggiata, con la rete del pareggio arrivata praticamente all'ultimo secondo dei 10 minuti concessi nel recupero del secondo tempo.- Questo ha inevitabilmente infiammato l'umore degli argentini, che sia nel finale di gara, sia dopo la prima rete degli Orange hanno avuto un eccesso di nervosismo. Soprattutto dopo il primo sigillo di Weghorst, quando il bianconero Leandro, da poco entrato in campo,, scatendandone la reazione immediata di tutti i componenti.