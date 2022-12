Danieleè il migliordelin Qatar. Il fischietto della sezione di Schio, votato da una giuria composta da dirigenti, ex colleghi e giornalisti sportivi, ha infatti vinto la quinta edizione del. Al secondo posto Szymon, direttore di gara della finale tra Argentina e Francia. Orsato il secondo italiano dopo Nicola(primo classificato per il Mondiale del 2014 e l'Europeo del 2016) a vincere il premio dedicato a quello che è stato il capo dell'AIA per 18 anni.